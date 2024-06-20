Nico Williams: "Hayvan gibi çalıştık!"

İspanya'nın genç yıldızı Nico Williams, 1-0 kazandıkları İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nico Williams: 'Hayvan gibi çalıştık!'
İspanya'nın genç yıldızı Nico Williams, 1-0 kazandıkları İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gruptan çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Williams, şu sözleri sarf etti;

"Çok mutluyum. Hepimizin hayvanlar gibi çalıştığı harika bir maçtı. Bu Avrupa Kupasında büyük bir şeyler yapmak istediğimizi gösterdik. Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. İtalya çok iyi bir takım. Koç benden oynamamı istedi ve ben de bunu göstermeyi başardım. Cucurella'yı çok iyi anlıyorum ve bana çok yardımcı oluyor."
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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