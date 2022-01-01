Nico Williams: ''Almanya, kırılması zor ceviz''

İspanya Milli Takım oyuncusu Nico Williams, Gürcistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nico Williams: ''Almanya, kırılması zor ceviz''
İspanya Milli Takım oyuncusu Nico Williams, EURO 2024 son 16 turunda 4-1 kazanılan Gürcistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nico Williams maçı yorumlayarak, ''Çeyrek finale çıktığımız için çok mutluyum. Yavaş yavaş gidiyoruz. Harika bir takım olduğumuzu gösterdik. Aynı ruhla devam edersek büyük başarılara imza atacağız.'' dedi.

Gürcistan'la ilgili konuşan Williams, ''Gürcistan'ı tebrik etmek istiyorum. Müthiş rakiplerdi, onlardan etkilendim ve gelecekte başarılı olmalarını umuyorum." ifadelerini kullandu.

Gelecek turda oynanacak Almanya maçıyla ilgili de konuşan yıldız isim, ''Almanya kırılması zor bir ceviz ama harika, organize bir takımımız var ve eğer bu seviyede oynarsak kazanabiliriz.'' şeklinde konuştu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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