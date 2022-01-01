Niclas Füllkrug: ''Bu gol belirleyici olabilir''

EURO 2024'te İsviçre'ye karşı uzatma dakikalarında attığı golle Almanya'ya liderliği getiren Niclas Füllkrug, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Niclas Füllkrug attığı golle ilgili,

"Takım olarak bizim için harika bir an ve bu gol belirleyici olabilir.'' dedi.

Sözlerine devam eden yıldız golcü, ''Bu bir eleme maçı değildi. Hiçbir rakip güçsüz değildir ancak Avrupa şampiyonu olmak istiyorsanız, gerçekten iyi olanları yenmek zorundasınız. Özellikle Danimarka, Slovenya ve Sırbistan her zaman kendilerini aşma kapasitesine sahipler. Ama bence biz turnuvada neler yapabileceğimizi zaten gösterdik." yorumunu yaptı.