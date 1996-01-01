Nick Van Exel, Hawks'ta yardımcı koç oldu!

Eski Los Angeles Lakers guardı Nick Van Exel'ın, Atlanta Hawks'a yardımcı antrenör olarak katıldığı bildirildi.



Van Exel, Charlotte Hornets'ın koçluk kadrosunda işe giren Marlon Garnett'in yerini alacak.



Van Exel koç olarak, Memphis, Milwaukee, Atlanta ve G League olmak üzere birçok yerde uzun sürelik bir deneyime sahip.



Tecrübeli koç, basketbol kariyerinin ilk beş yılını Los Angeles'ta Lakers ile geçirmiş ve 1998'de All-Star seçilmişti. 49 yaşındaki eski oyuncu, ayrıca San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Dallas Mavericks ve Portland Trail Blazers ekiplerinde de forma giymişti.



