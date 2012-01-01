Nick Nurse, 2024 yılına dek Kanada'nın koçu!

Kanada Milli Takımı, erkek milli takım başantrenörü Nick Nurse ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatması imzaladı.



Kanada Milli takımı başkanı ve CEO'su Glen Grunwald yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Nick'in kontratını uzatmak, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer almak isteyen erkek milli takımımız için önemli bir ilk adım. Antrenör kadrosundan, Kanada'yı temsil etmek üzere seçilen oyunculara kadar, bu takımın bu hedeflere doğru ilerlemesini sürdürmesi için tutarlılık ve aşinalığın kritik olduğunun farkındayız."



2019'da görevi devraldığından beri Nurse, FIBA Basketbol Dünya Kupası sırasında ve son olarak FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvasında takımın koçluğunu yapmıştı.



54 yaşındaki koç aynı zamanda Toronto Raptors'ın başantrenörlüğünü de yapıyor ve uluslararası sahnede on yıldan fazla bir süredir koçluk tecrübesine sahip. Nurse, 2012'de de Olimpiyatlar sırasında Büyük Britanya ile asistan koç olarak görev yapmıştı.



