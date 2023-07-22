Nick Calathes'ten Fenerbahçe Beko'ya flaş yanıt!

Sertaç Şanlı, Yam Madar, Sestina, Papagiannis'i renklerine bağlayan ve son olarak Raul Neto ile anlaşma noktasına gelen Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko'da yolların ayrılması beklenen yıldız basketbolcu şoke eden bir çıkış geldi.



SDNA'nın haberine göre Fenerbahçe, Raul Neto ile anlaşmasının ardından Nick Calathes'e yollarının ayrılacağını ve kontratının feshedileceğini iletti. Ancak Yunan oyun kurucu geri adım atmadı ve sarı-lacivertli ekibe talebini iletti.



'TÜM PARAMI İSTİYORUM'



Dimitris Itoudis'in planları arasında yer almayan 34 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe'nin talebi üzerine kontratındaki 1.475.000 euro'nun tamamını almadan geri adım atmak istemiyor.



İddialara göre Calathes, Fenerbahçe'nin talebine "Gitmemi mi istiyorsunuz, o zaman tüm paramı istiyorum" şeklinde yanıt verdi.



34 yaşındaki Nick Calathes, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 7.9 sayı, 3.5 ribaunt ve 6.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



