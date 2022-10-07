Nick Calathes: 'Taraftarlar harikaydı'

THY EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda Bayern Münih'i 74-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, karşılaşmayı değerlendirdi.



Nick Calathes yaptığı açıklamada, "Bugün özellikle savunmada iyiydik. Harika savunma yaptık. Maça çıkmak için burası zor bir yer. Bizim için de sezona harika bir başlangıç oldu." dedi.



Nick Calathes ayrıca, "Taraftarlar harikaydı. Burada, Almanya'da çok fazla Türk var. Onlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizi evimizde gibi hissettirdiler. Birçok alanda daha iyiye gidebiliriz, ben kendi adıma öyle olabilirim. Gelecek hafta içinde de bunu yapmaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ