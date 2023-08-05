Nick Calathes Partizan'a doğru!

Fenerbahçe Beko gelecek sezon kadrosunu yavaş yavaş tamamlıyor.
Son olarak oyun kurucu pozisyonuna Brezilyalı Raul Neto'yu transfer eden sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda bir başka guard Yam Madar'ı da kadrosuna katmıştı.
Bu transferler sonrası Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucu Nick Calathes'e yeni sezonda planlarının arasında olmadığını iletti.
PARTIZAN İLE GÖRÜŞÜYOR
34 yaşındaki basketbolcu Raul Neto transferi sonrası takımda yeri kalmadığı için ayrılmak için görüşmelere başladı.
Calathes ile Olimpia Milano'nun yanı sıra Partizan'da ilgileniyor. İtalyan ekibinde Kevin Pangos henüz takımdan ayrılmadığı için resmi girişimde bulunmazken Obradovic'in koçluğunu yaptığı Partizan ile görüşmelerde aşama kaydetti.
Yunan basketbolcunun Sırp ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
Nick Calathes geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Beko ile Euroleague'de 9.3 sayı, 3.7 ribaund ve 5.9 asist ortalamalarıyla oynadı.
Son olarak oyun kurucu pozisyonuna Brezilyalı Raul Neto'yu transfer eden sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda bir başka guard Yam Madar'ı da kadrosuna katmıştı.
Bu transferler sonrası Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucu Nick Calathes'e yeni sezonda planlarının arasında olmadığını iletti.
PARTIZAN İLE GÖRÜŞÜYOR
34 yaşındaki basketbolcu Raul Neto transferi sonrası takımda yeri kalmadığı için ayrılmak için görüşmelere başladı.
Calathes ile Olimpia Milano'nun yanı sıra Partizan'da ilgileniyor. İtalyan ekibinde Kevin Pangos henüz takımdan ayrılmadığı için resmi girişimde bulunmazken Obradovic'in koçluğunu yaptığı Partizan ile görüşmelerde aşama kaydetti.
Yunan basketbolcunun Sırp ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
Nick Calathes geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Beko ile Euroleague'de 9.3 sayı, 3.7 ribaund ve 5.9 asist ortalamalarıyla oynadı.