Nice'te işler karıştı! Taraftar otobüsün önünü kesti

Fransız Nice kulübünün Bayer Leverkusen'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından taraftarlar takım otobüsünün önünü keserek 'istifa' tezahüratları yaptı.



Alman ekibine yenilerek Avrupa Ligi macerasını grupta üst tur şansını 1 maç kala kaybeden Nice'te taraftarlar takım otobüsünün önünü keserek teknik direktör Patrick Vieira'nın istifasını istedi. İyi gitmeyen sonuçların sorumlusu olarak gösterilen Vieira ile kısa bir görüşme yapan Nice yönetiminin ise Fransız hocaya yolların ayrıldığı bilgisini verdiği ve yarından itibaren takımın başında idmana çıkamayacağı bilgisini verdikleri belirtildi.



2018 yazında Nice'in başına ülkesindeki ilk teknik direktörlük deneyimini yapmak için geçen Patrick Vieira ilk sezonunu 7., ikinci sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.



Futbolculuk yıllarında Fransa Milli Takımı ile Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları kazanan Senegal asıllı Fransız isim, efsane olduğu Arsenal'de 3 Premier Lig şampiyonluğu kazanmıştı.



