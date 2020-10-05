Nice'den Belhanda için son pres!

Galatasaray'da Faslı oyuncu Younes Belhanda için eski kulübü Nice'in ilgisi devam ediyor. Bu transfer için ısrarcı olan ancak 2 milyon euro bonservis bedelinin üzerine çıkmayan Nice'in son günde imzayı attırmak istediği kaydedildi.



Fransız basınından Foot Mercato'nun özel haberine göre; Nice Kulübü, Belhanda için yoğun girişimlerde bulunmaya başladı ve oyuncunun transferi artık noktalanma aşamasına geldi.



Belhanda'nın Galatasaray'dan transferinin kolay olmadığı ancak bitmesinin daha yakın ihtimal görüldüğü yazıldı.



Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu için toplam 10 milyon euro bonservis ödenmişti. Galatasaray'da toplam 110 maça çıkan Belhanda, 16 gol ve 23 asistle oynadı.



