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Nice'den Balotelli için resmi açıklama

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, Mario Balotelli'nin takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nice'den Balotelli için resmi açıklama
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12 Ocak 2019 23:44
Nice'de teknik direktör Patrick Vieira ile yaşadığı sorun nedeniyle bir süredir ayrılması beklenen Mario Balotelli için resmi açıklama geldi.

Marsilya'nın yakından ilgilendiği Mario Balotelli için Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere konuştu.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Rivere, yıldız futbolcunun ayrılacağını resmen doğrularken ''Mario Balotelli'nin bizde kalması mümkün değil. Mario'yu seviyorum ve bize yaşattığı iki harika yılı unutmadım. Umarım doğru takımı en kısa sürede bulur'' ifadelerini kullandı.

Mario Balotelli, bir süredir Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile görüşürken, Fransız basınına göre bu transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.



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