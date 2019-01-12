Nice'den Balotelli için resmi açıklama

'de teknik direktörile yaşadığı sorun nedeniyle bir süredir ayrılması bekleneniçin resmi açıklama geldi.Marsilya'nın yakından ilgilendiğiiçin Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere konuştu.Fransız basınına açıklamalarda bulunan Rivere, yıldız futbolcunun ayrılacağını resmen doğrularkenifadelerini kullandı.Mario Balotelli, bir süredir Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile görüşürken, Fransız basınına göre bu transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.