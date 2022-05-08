Nice'ten Ersin Destanoğlu hamlesi!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için ilk resmi teklifin Fransa'dan geleceği ortaya çıktı.
Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki genç kalecisi için, sezon biter bitmez Nice kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi..
Beşiktaş'ın 7 milyon euro bonservis bedeli ve bu rakamın yanında bir sonraki satıştan da pay talebi de bulunacağı belirtildi..
Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki genç kalecisi için, sezon biter bitmez Nice kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi..
Beşiktaş'ın 7 milyon euro bonservis bedeli ve bu rakamın yanında bir sonraki satıştan da pay talebi de bulunacağı belirtildi..
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