Nice'ten Ersin Destanoğlu hamlesi!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için ilk resmi teklifin Fransa'dan geleceği ortaya çıktı.



Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki genç kalecisi için, sezon biter bitmez Nice kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi..



Beşiktaş'ın 7 milyon euro bonservis bedeli ve bu rakamın yanında bir sonraki satıştan da pay talebi de bulunacağı belirtildi..





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