Nice'ten Ersin Destanoğlu hamlesi!

Fransa Ligi takımlarından Nice'in, Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu'na olan ilgisi sürüyor. Fransız ekibi, genç eldiven için 7 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay teklifi yapacağı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nice'ten Ersin Destanoğlu hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2022 11:42
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için ilk resmi teklifin Fransa'dan geleceği ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki genç kalecisi için, sezon biter bitmez Nice kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi..

Beşiktaş'ın 7 milyon euro bonservis bedeli ve bu rakamın yanında bir sonraki satıştan da pay talebi de bulunacağı belirtildi..

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
TÜMÜ