Nice'ten Abdulkadir Ömür'e yakın takip!

Trabzonspor'da genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ü Fenerbahçe maçında izleyen Nice yönetimi, Göztepe karşılaşmasında da takip ettirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nice'ten Abdulkadir Ömür'e yakın takip!
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10 Mart 2022 10:44
Süper Lig'i domine eden Trabzonspor'un yıldızları, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Abdullah Avcı ile kariyerinde yeni bir sayfa açan Abdülkadir Ömür için Fransa'nın Nice kulübü, Göztepe maçına gözlemci göndereceği belirtildi.

Bir dönem Manchester City'nin 23 milyon Euro önerdiği Abdülkadir sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşamış ve ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında taraftarlardan tepki bile almıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın gayretleriyle adeta küllerinden doğan 22 yaşındaki yıldız, tekrar Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

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