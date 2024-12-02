Nice'te Ndombele gerçeği!

Nice'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla dikkat çeken Tanguy Ndombele için flaş iddia gündeme geldi.Fransız basınından Foot Mercato, 27 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk aydır sakat olduğunu ve sakat olarak forma giydiğini öne sürdü. Ndombele'nin sakatlığının ise kasık bölgesinde yumuşak doku yaralanması olduğu kaydedildi.27 yaşındaki futbolcunun buna rağmen takıma yardımcı olmak için sahaya çıktığı vurgulandı.Tanguy Ndombele, bu sezon Nice'te çıktığı 14 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.