Nice - Marsilya maçı canlı olarak Tuttur'da

Nice ile Marsilya Fransa Lig mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Nice galibiyetine 2,19'luk oran verilirken Marsilya galibiyetine 2,50 verildi. Beraberliğe 2,80 oran verilirken 2,5 ALT oranı 1,65 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,77 ile bültende yer aldı.
NICE - MARSİLYA MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Nice'in atmasına 1,74'lük oran verilirken ilk golü Marsilya'nın atmasına 1,82 ve beraberliğe ise 8,00 oran verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var seçeneğine 1,62 oran verilirken 1,80'lik oran Karşılıklı Gol yok seçeneği için belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Nice galibiyetine 2,19'luk oran verilirken Marsilya galibiyetine 2,50 verildi. Beraberliğe 2,80 oran verilirken 2,5 ALT oranı 1,65 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,77 ile bültende yer aldı.
NICE - MARSİLYA MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Nice'in atmasına 1,74'lük oran verilirken ilk golü Marsilya'nın atmasına 1,82 ve beraberliğe ise 8,00 oran verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var seçeneğine 1,62 oran verilirken 1,80'lik oran Karşılıklı Gol yok seçeneği için belirlendi.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
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