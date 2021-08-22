Nice - Marsilya maçı canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligue 1 mücadelesinde Nice ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Nice - Marsilya maçı canlı olarak Tuttur'da
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22 Ağustos 2021 11:02
Nice ile Marsilya Fransa Lig mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Nice galibiyetine 2,19'luk oran verilirken Marsilya galibiyetine 2,50 verildi. Beraberliğe 2,80 oran verilirken 2,5 ALT oranı 1,65 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,77 ile bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Maçta ilk golü Nice'in atmasına 1,74'lük oran verilirken ilk golü Marsilya'nın atmasına 1,82 ve beraberliğe ise 8,00 oran verildi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Mücadelede Karşılıklı gol var seçeneğine 1,62 oran verilirken 1,80'lik oran Karşılıklı Gol yok seçeneği için belirlendi.

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