Nice-Köln maçı taraftar olayları nedeniyle ertelendi

Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nice - Köln maçı taraftar olayları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Nice-Köln maçı taraftar olayları nedeniyle ertelendi
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08 Eylül 2022 20:32
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda oynanması planlanan Nice-Köln maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

UEFA, Fransa'nın Nice takımıyla Almanya temsilcisi Köln arasındaki D Grubu mücadelesini iki takım taraftarları arasında tribünlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle erteledi.

Köln Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nice ile oynayacağımız maç, tribündeki taraftar grupları arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ne yazık ki ertelenmiştir. UEFA, güvenlik toplantısı yapıyor. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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