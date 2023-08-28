Nice kendi evinde Lyon ile yenişemedi

Fransa Ligue 1, 3. hafta karşılaşmasında Nice Allianz Riviera Stadında ağırladığı Lyon ile 0-0 berabere kaldı.



Nice bu beraberlikle puanını 4'e yükseltirken, Lyon sezonun ilk puanını aldı ve haftayı 17. sırada tamamladı.



Nice bir sonraki maçında sahasında Strasbourg'u ağırlarken, Lyon kendi sahasında PSG ile karşılaşacak.



