Nice'in hedefi Pochettino

Nice'te, ligde alınan 2 galibiyet sonrası teknik direktör Lucien Favre'nin koltuğunun tehlikede olduğu öne sürüldü. Fransız ekibinin, yeni teknik direktör olarak ise Mauricio Pochettino'yu göreve getirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nice'in hedefi Pochettino
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20 Eylül 2022 16:02
Fransa Ligi 1 ekiplerinden Nice'te teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

ESPN'de yer alan habere göre, ligde 8 haftada alınan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Lucien Favre'nin geleceği tehlikeye girdi.

Kulübün bu nedenle, Favre ile yolların ayrılması durumunda Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek istediği belirtildi.

Fransız ekibinin, son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştıran Arjantinli teknik adamın mali şartlarını sağlamaya hazır olduğu kaydedildi. Ancak Pochettino'nun Fransa'ya dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğu, 50 yaşındaki hocanın Premier Lig'den bir takımın başına geçmek isteyebileceği ifade edildi.

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