Nice'in hedefi Pochettino

Fransa Ligi 1 ekiplerinden Nice'te teknik direktör değişikliği yaşanabilir.



ESPN'de yer alan habere göre, ligde 8 haftada alınan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Lucien Favre'nin geleceği tehlikeye girdi.



Kulübün bu nedenle, Favre ile yolların ayrılması durumunda Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek istediği belirtildi.



Fransız ekibinin, son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştıran Arjantinli teknik adamın mali şartlarını sağlamaya hazır olduğu kaydedildi. Ancak Pochettino'nun Fransa'ya dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğu, 50 yaşındaki hocanın Premier Lig'den bir takımın başına geçmek isteyebileceği ifade edildi.





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