Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, performansıyla takımın en önemli kozlarından biri haline gelmişti. Genç file bekçisinin bu yükselişi Avrupa'daki taliplerini de arttırdı. Ersin'in en ciddi talibi ise Fransız ekibi Nice.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı!
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05 Ocak 2022 12:19
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Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Süper Lig'de Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük payı olan genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerini peşine takmıştı. Genç kaleciyle en ciddi ilgilenen takımın Fransız takımı Nice olduğu ortaya çıkmıştı. Başarılı eldivende yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız basınında yer alan haberde Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Nice, mevcut kalecisi Walter Benitez'in sezon sonunda takımdan ayrılması beklendiğinden alternatif isimleri belirledi. Nice'in ilk hedefinin Mandanda olduğu, ancak Fransız kaleciden istediği yanıtı alamazsa Ersin Destanoğlu'na yöneleceği iddia edildi. 

 


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