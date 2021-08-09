Nice, Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçti!

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki 2 kupalı kalecisi Ersin Destanoğlu, önümüzdeki yıl da siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek. Ara transfer döneminden beri Fransız ekipleriyle anılan genç file bekçisi, son kararını İstanbul'da kalmaktan yana kullandı. Ersin'in en ciddi taliplilerinden OGC Nice de başka bir kaleciyle anlaştı.



Nice'te kaleci sorunu çözüldü

Ersin Destanoğlu'nu isteyen Nice'in PSG'den Marcin Bulka'yla anlaştığı; bu sebeple Ersin'in Beşiktaş'ta kalmasının netleştiği iddia edildi. Siyah-beyazlı ekipte 2 yıl daha kontratı bulunan Ersin, 2 kupayla kapatılan sezonda 1. kaleci konumundaydı.



Ersin Destanoğlu'nun istatistikleri

2018 yılından bu yana A Takım'da yer alan Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de şimdiye dek 43 maça çıkarken kalesinde 43 gol gördü. 20 yaşındaki genç kalecinin güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro civarında.



