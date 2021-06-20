Nice, Ersin Destanoğlu'na haber gönderdi!

Genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, yükselen grafiği ile Nice'i etkiledi. Fransız ekibinin sportif direktörü Ersin için Beşiktaş'a yeni teklifini sunarken genç eldivene de haber gönderdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Nice, Ersin Destanoğlu'na haber gönderdi!
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20 Haziran 2021 10:31
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Fransız ekibi Nice, ligde sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu transferi için ısrarcı.

Sabah'ta yer alan habere göre önce 5, ardından 7 milyon euro'luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon euro'luk teklifi sunup beklemeye geçti.

Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulunduğu öğrenildi. 


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