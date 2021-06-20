Fransız ekibi Nice, ligde sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu transferi için ısrarcı.
Sabah'ta yer alan habere göre önce 5, ardından 7 milyon euro'luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon euro'luk teklifi sunup beklemeye geçti.
Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulunduğu öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre önce 5, ardından 7 milyon euro'luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon euro'luk teklifi sunup beklemeye geçti.
Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulunduğu öğrenildi.