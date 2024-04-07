Nice deplasmanda 1 puana razı oldu

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Nice deplasmanda Reims ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nice deplasmanda 1 puana razı oldu
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07 Nisan 2024 17:56
Fransa Ligue 1, 28. hafta karşılaşmasında Nice deplasmanda konuk olduğu Reims ile golsüz berabere kaldı.

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice bu beraberlikle puanını 44'e çıkartırken, Reims de puanını 40'a yükseltti.

Nice bir sonraki karşılaşmasında Lorient'i ağırlarken, Reims deplasmanda RC Strasbourg'a konuk olacak.

İşte Ligue 1'deki 16.00'da oynanan diğer maçların sonuçları:

Montpellier 2-0 Lorient.

Toulouse 0-0 RC Strasbourg.

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