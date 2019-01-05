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Nice, Belhanda için Balotelli'yi bekliyor!

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nice, Belhanda için Balotelli'yi bekliyor!
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05 Ocak 2019 16:22
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Younes Belhanda için Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız Le10Sport sitesinin haberine göre Fransız ekibi Monaco ile Belhanda, transfer için her konuda anlaştı ancak araya Belhanda'nın eski takımı Nice girdi.

BALOTELLI'Yİ GÖNDERİP YER AÇMAK İSTİYORLAR

Nice, takımın en çok maaş alan futbolcusu Mario Balotelli ile devre arasında yollarını ayırıp Belhanda'yı takımın başına getirmek istiyor. Fransız ekibinin ise Belhanda transferi için Galatasaray'a 4 milyon euro teklif edeceği kaydedildi. Balotelli'nin ise Marsilya'ya transfer olması bekleniyor.

Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sezonun ikinci yarısında toparlanmak için harekete geçerken Chelsea'den ayrılması beklenen Cesc Fabregas ile de görüşme halinde.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.

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