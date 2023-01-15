Nice, Başakşehir'den istedi!

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Medipol Başakşehir'in Burundili yıldızı Youssouf Ndayishimiye için teklif yaptı.



Fransız Foot Mercato'da yer alan habere göre; Nice, Ndayishimiye için Medipol Başakşehir'e 8 milyon euro'luk bir teklif sundu. Başakşehir bu ilk teklifi reddetti. Nice, daha sonra teklifini 1 milyon euro artırarak 9'a çıkardı. Başakşehir ise bu ikinci teklif sonrası 12 milyon euro istediğini iletti.



Görüşmeleri Nice adına sportif direktör Florent Ghisolfi'nin yaptığı ve Burundili oyuncunun transferini önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamlamayı umduğu kaydedildi.



Aigle Noir altyapısından 45 bin euro karşılığında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Ndayishimiye, Şubat 2021'de 2.15 milyon euro ve yüzde 20 karşılığı Başakşehir'e transfer olmuştu.





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