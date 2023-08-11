Fransa Ligue 1'in ilk hafta maçında Nice, sahasında Lille'yi konuk etti. Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, 90+4'te yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



Karşılaşmada Nice'in golü 18. dakikada Gaetan Laborde'den geldi. Lille'nin golünü ise 90+4'te ise Bafode Diakite attı.



Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 80. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından iki takım da sezona birer puanla başladı.



Nice, ligde gelecek hafta Lorient deplasmanına gidecek. Lille, sahasında Nantes'ı ağırlayacak.







