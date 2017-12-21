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Niasse'den itiraflar; "Babam istemiyordu ve öldü"

Everton'da forma giyen Oumar Niasse, maçta oyuncu değişiklik hakkının daha fazla olması gerektiğini söyledi ve hayatıyla ilgili de ilginç itiraflarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Niasse'den itiraflar; 'Babam istemiyordu ve öldü'
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21 Aralık 2017 02:01
Bir dönem Akhisarspor'da oynayan Everton'ın golcüsü Oumar Niasse, İngiliz basınına açıklamalar yaptı.

İşte Niasse'nin açıklamaları;

"Elimde olsa, 3 oyuncu değişikliği kuralını değiştirirdim. Takımların 25 oyuncusu var, 3 değişiklik yeterli değil"

RONALDO İLE OYNAMAK İSTERDİM

"Brezilyalı Ronaldo ile yan yana oynamak isterdim. Onu gerçekten çok seviyorum. İnanılmaz bir kalitesi vardı. En sevdiğim futbolcuydu"

BABAMI GERİ GETİRMEK...

"Babamı hayata döndürmek ve beni yalnızca bir maç izleyebilsin isterdim. Futbol oynamamı istemiyordu. Ben futbola başladıktan 1 yıl sonra öldü. Eğer oğlunun Premier Lig'de oynadığını görseydi çok gurur duyardı."

Everton ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Niasse, bu sezon 12 maçta 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

 

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