Niasse'den itiraflar; 'Babam istemiyordu ve öldü'

Bir dönemoynayangolcüsü, İngiliz basınına açıklamalar yaptı."Elimde olsa, 3 oyuncu değişikliği kuralını değiştirirdim. Takımların 25 oyuncusu var, 3 değişiklik yeterli değil""Brezilyalı Ronaldo ile yan yana oynamak isterdim. Onu gerçekten çok seviyorum. İnanılmaz bir kalitesi vardı. En sevdiğim futbolcuydu""Babamı hayata döndürmek ve beni yalnızca bir maç izleyebilsin isterdim. Futbol oynamamı istemiyordu. Ben futbola başladıktan 1 yıl sonra öldü. Eğer oğlunun Premier Lig'de oynadığını görseydi çok gurur duyardı."Everton ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Niasse, bu sezon 12 maçta 9 gol attı ve 2 asist yaptı.