Niasse'den Beşiktaş'a cevap!

İleri uca bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Oumar Niasse için girişimde bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; evertonfc.com
Niasse'den Beşiktaş'a cevap!
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23 Ağustos 2020 10:20
Forvet transferi arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Oumar Niasse oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK

Süper Lig tecrübesi de bulunan Niasse'nin Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaparak son kararı vereceği gelen bilgiler arasında.

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