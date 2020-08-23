Niasse'den Beşiktaş'a cevap!

Forvet transferi arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Oumar Niasse oldu.



Siyah-Beyazlılar'ın Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.



BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK



Süper Lig tecrübesi de bulunan Niasse'nin Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaparak son kararı vereceği gelen bilgiler arasında.



