Niasse için 7,2 milyon euroluk teklif

Everton'da Marco Silva'nın gözüne giremeyen ve zaman zaman Galatasaray ile de anılan Oumar Niasse için Crystal Palace devreye girdi.
Premier League'in az gol atan takımlarından olan Crystal Palace, forvet transferini Oumar Niasse'ı alarak tamamlamak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberde Crystal Palace, Everton'a Niasse için 7,2 milyon euroluk bonservis bedeli teklif edecek.
Everton'ın 2016 yılında 18 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Oumar Niasse için devre arasında gelecek teklifleri kabul etmesi bekleniyor.
Oumar Niasse bu sezon Everton formasıyla Premier League'de sadece 5 maçta süre alabildi.
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Premier League'in az gol atan takımlarından olan Crystal Palace, forvet transferini Oumar Niasse'ı alarak tamamlamak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberde Crystal Palace, Everton'a Niasse için 7,2 milyon euroluk bonservis bedeli teklif edecek.
Everton'ın 2016 yılında 18 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Oumar Niasse için devre arasında gelecek teklifleri kabul etmesi bekleniyor.
Oumar Niasse bu sezon Everton formasıyla Premier League'de sadece 5 maçta süre alabildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın