Niasse için 7,2 milyon euroluk teklif

Everton'da Marco Silva'nın gözüne giremeyen ve zaman zamanile de anılaniçin Crystal Palace devreye girdi.Premier League'in az gol atan takımlarından olan, forvet transferini Oumar Niasse'ı alarak tamamlamak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberde Crystal Palace, Everton'a Niasse içinbonservis bedeli teklif edecek.Everton'ın 2016 yılında 18 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Oumar Niasse için devre arasında gelecek teklifleri kabul etmesi bekleniyor.Oumar Niasse bu sezon Everton formasıyla Premier League'de sadece 5 maçta süre alabildi.