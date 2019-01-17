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Niasse, Cardiff City'ye kiralanıyor

Everton'da forma giyen Oumar Niasse, bir diğer Premier Lig temsilcisi Cardiff City'ye transfer oldu. Cardiff CEO'su Senegalli'nin sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı.

Niasse, Cardiff City'ye kiralanıyor
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17 Ocak 2019 12:15
Türkiye'de bir dönem Akhisarspor forması altında ter döken ve zaman zaman Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer gündemine giren Oumar Niasse, Everton'dan ayrılıyor.

Cenk Tosun'un takım arkadaşı olan Senegalli, bir başka Premier Lig ekibi Cardiff City'ye transfer oldu. Sky Sports'a konuşan Galler temsilcisinin CEO'su Ken Choo, Niasse'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton'la ve oyuncuyla anlaşmaya vardıklarını, resmi imzaların sağlık kontrollerinin ardından atılacağını söyledi.

Everton'da beklentileri karşılayamayan Niasse, bu sezon 5 maça çıkarken hiç gol atamadı.

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