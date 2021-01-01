Niang: "Simmons, bizi şampiyon yapacak yapbozun bir parçası"

Philadelphia 76ers'ın yeni oyuncusu Georges Niang, takım arkadaşı Ben Simmons'ın Sixers için öneminden bahsetti.



Simmons'ın son durumu ve ayrılma arzusuyla ilgili çıkan çok sayıda raporun yanı sıra, başkan Daryl Morey'nin de kendisini takaslamaya çalıştığı iddia edilmişti.



Ancak SiriusXM NBA Radyosu'na konuşan Niang'e göre, Sixers'ı şampiyonluk adayı yapan şey, Simmons'ın takımda olması:



"Bu çocuk bir All-Star. Sizi şampiyonluk kazanmanız için zirveye taşıyacak olan yapbozun bir parçası.



Ne olacağını bilmiyorum ama onun büyük bir hayranıyım ve Philly'de yer aldığı gerçeği de bir o kadar hoşuma giden bir durum."



