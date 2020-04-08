Nezih Barut kimdir? Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut Kaç yaşında?

Son dakika haberine göre; Korona virüse umut olacak ilaç Türkiye'de üretilmeye başlandı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken vatandaşlar da Nezih Barut kimdir? sorusuna google 'da cevap bulmaya çalıştı. Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti

08 Nisan 2020 09:13
Nezih Barut kimdir? Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut Kaç yaşında?
Abdi İbrahim koronavirüs ilacının üretimine başladı ve ilk parti Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut açıklamalarda bulunurken hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.
NEZİH BARUT KİMDİR?

1952 doğumlu olan Nezih Barut, Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş Başkanı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1976 yılında mezun olan Barut, temeli 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılan Abdi İbrahim İlaç Fabrikası'nda 1976 yılında aktif iş yaşamına başladı.

1981 yılından itibaren Abdi İbrahim İlaç yönetimini devir alan Barut, 30 yılı aşkın sürede Üretim Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi şirketin farklı kademelerinde önemli pozisyonlarda sorumluluklar üstlendi.

Abdi İbrahim İlaç sanayinin kurumsallaşma sürecini başlatan Nezih Barut, Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi yönünde misyon üstlenen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Diğer üyelikleri arasında; İstanbul Eczacı Odası, Istanbul Ticaret Odası (ITO), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü yer alan Barut, 2008 yılında Danimarka İhracat Birliği tarafından Prens Hendrik Onur Nişanı alan ilk Türk işadamıdır.

İngilizce bilen Nezih Barut, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Abdi İbrahim, Kovid-19 tedavisinde otoritelerce önerilen ilacının üretimine başladı

 Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, şirket İstanbul Esenyurt'ta bulunan tesislerinde nisan ayı içinde üreteceği 1 milyon 600 bin tablet ile bu ilacın yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimini de bakanlığa bağışlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Kovid-19'un tedavi protokolünde yer alan ilacın hâli hazırda Türkiye'deki tek yerli üreticisi olarak, tüm dünyada çok yüksek talep artışı ile karşı karşıya olan hammaddeyi Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının sahada kendilerine verdiği destek ile derhal tedarik ederek ilk parti üretimini gerçekleştirdiklerini ve Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini ifade etti.

Barut, İlacın yıl sonuna kadar yapacakları tüm üretimini bağış yoluyla Türk tıbbının hizmetine sunacaklarını belirterek, salgınla mücadelede hastalar ve sağlık çalışanları için değer yaratmanın en büyük temennileri olduğunu aktardı.

Dünyanın ve Türkiye'nin daha önce deneyimlemediği bir salgınla karşı karşıya olduğunu, toplumlar ve kurumlar açısından zorlu bir sınavdan geçildiğini ifade eden Barut, "İnsanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar çok ciddi can kayıplarına yol açtı. Bulunduğumuz çağda da beklenmedik yeni salgınlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. İlk etapta Çin'de ve daha sonra dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılmaya başlayan Kovid-19'la ilgili gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Söz konusu salgınla ilgili endişe verici gelişmelere karşı hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız önemli bir mücadele ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda alınan önlemlere ve özellikle de evden çıkmama önerilerine hep birlikte uymamız büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Virüs tehdidinin en kısa sürede sonlanması için tüm imkanlarımızı devreye soktuk"

Barut, Sağlık Bakanlığı tedavi protokolünde birincil tedavi önerileri içinde yer alan ilacın, diğer tedavilerle birlikte virüsle mücadelede güçlü bir katkı sunmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim olarak, iyileştirme misyonumuz doğrultusunda, sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne dünyanın ve ülkemizin savaştığı salgınlarla şirket olarak biz de var gücümüzle savaştık. Tam 108 yıldır işimizi, sektörümüz, ülkemiz ve nihayetinde tüm insanlık için tutkuyla ve en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz.

Doktorlarımız, eczacılarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın üstün bir gayret, hiçbir zaman unutulmayacak bir fedakarlık ve sarsılmaz kararlığı ile yürütülen salgınla mücadele seferberliğine biz de üretime ara vermeden, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları onlara kesintisiz ulaştırarak katılıyoruz. Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede sonlanması için tüm imkanlarımızı devreye soktuk. Değerini, ülkesine ve ülke insanlarına yaptığı katkılarla ölçen bir şirket olarak, dünyanın ve ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda ve az kayıpla atlatması en büyük temennimiz."

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