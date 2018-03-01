Neymar'sız Paris SG, kupada takılmadı

⚡ Bu sezon Paris Saint Germain



🏆Ligue 1 - 71 puanla lider

🏆Fransa Lig Kupası - Final

🏆Fransa Kupası - Yarı final

🏆Şampiyonlar Ligi - Son 16 pic.twitter.com/erp7i8qypr



— Sporx (@sporx) 28 Şubat 2018

Fransa Kupası çeyrek final mücadelesinde Paris Saint Germain, taraftarı önünde Marsilya'yı konuk etti. Neymar'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Paris SG, Marsilya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.Paris Saint Germain, aldığı bu galibiyetle Fransa Kupası'nda yarı finale yükseldi.Marsilya karşısında Paris SG'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada ve 48. dakikada Angel Di Maria, 81. dakikada Edinson Cavani kaydetti.Paris SG, hafta sonu Ligue 1'de deplasmanda Troyes ile karşılaşacak. Marsilya ise hafta sonu sahasında Nantes'i konuk edecek.