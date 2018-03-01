  •  
    G.Saray istedi, İtalya yolunda! Resmi teklif...
  •  
    Emre'den Fenerbahçe itirafı; "Ben isterim..."
  •  
    Üç büyük takım istedi, transfer cevabı geldi!..
  •  
    Galatasaray'a sürpriz GOL ve ASİST makinesi
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Neymar'sız Paris SG, kupada takılmadı

Paris Saint Germain, Marsilya'yı 3-0 mağlup etti ve Fransa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Neymar'sız Paris SG, kupada takılmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2018 01:09
Fransa Kupası çeyrek final mücadelesinde Paris Saint Germain, taraftarı önünde Marsilya'yı konuk etti. Neymar'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Paris SG, Marsilya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Paris Saint Germain, aldığı bu galibiyetle Fransa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Marsilya karşısında Paris SG'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada ve 48. dakikada Angel Di Maria, 81. dakikada Edinson Cavani kaydetti.

Paris SG, hafta sonu Ligue 1'de deplasmanda Troyes ile karşılaşacak. Marsilya ise hafta sonu sahasında Nantes'i konuk edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için