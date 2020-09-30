Neymar'ın vergi borcu dudak uçuklatıyor

Bir dönem Barcelona'da forma giyen Neymar'ın, İspanya Devleti'ne 34.6 milyon avroluk borcu var.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Neymar'ın vergi borcu dudak uçuklatıyor
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30 Eylül 2020 19:26
PSG yıldızı Neymar'ın başı İspanya Devleti ile derde girdi. Bir dönem Barcelona'da oynayan Brezilyalı yıldızın ödenmemiş borçlarının olduğu ortaya çıktı.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre; 28 yaşındaki yıldızın ödemediği vergiler ve birikmiş borçlarının toplamı 34.6 milyon avro ediyor.

Neymar Jr., 2013-2017 yıllarında Katalan kulübünün formasını giydi ve burada bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşadı.  

Brezilyalı süper yıldız, Paris Saint-Germain'e 222 milyon avro karşılığında transfer edilmişti.



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