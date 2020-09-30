Neymar'ın vergi borcu dudak uçuklatıyor

PSG yıldızı Neymar'ın başı İspanya Devleti ile derde girdi. Bir dönem Barcelona'da oynayan Brezilyalı yıldızın ödenmemiş borçlarının olduğu ortaya çıktı.



El Mundo Deportivo'nun haberine göre; 28 yaşındaki yıldızın ödemediği vergiler ve birikmiş borçlarının toplamı 34.6 milyon avro ediyor.



Neymar Jr., 2013-2017 yıllarında Katalan kulübünün formasını giydi ve burada bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşadı.



Brezilyalı süper yıldız, Paris Saint-Germain'e 222 milyon avro karşılığında transfer edilmişti.



