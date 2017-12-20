İngiliz medyası en başarılı 'rabona'yı yapan futbolcuları kıyasladı. Quaresma ve Neymar'ın aynı hareketi yaptığı videoları paylaşan İngilizler, "Bu hareketin babası Quaresma. Neymar'ın yaptığı kötü taklit" yorumunda bulundu.



Futbol literatüründe 'rabona' olarak bilinen ve Quaresma ile ünlenen 'ters ayakla top kontrol etme ve orta yapma' şeklinde özetlenen hareketi, İngilizler en iyi hangi futbolcunun yaptığmı değerlendirdi. Beşiktaş'ın, Osmanlıspor'la oynadığı maçta 'rabona' yapan Quaresma'nm hareketinin videosunu paylaşan "givemesport. com", yorumunda, "Rabona'nın babası Quaresma" dedi. Rabona örneklerinin verildiği yorumda, yapılan değerlendirme şu şekildeydi:



ÜST DÜZEY KULÜPLERDE OYNADI



"34 yaşındaki oyuncu, 18 yılda Barcelona, Porto, Inter Milan, Chelsea gibi Avrupa'nın en iyi kulüplerinde futbol oynadıktan sonra şimdi Beşiktaş'ın başarısı için ter döküyor. Ayrıca Portekiz'de 72 kez milli formayı giyen ve Euro 2016'ya gitmesinde önemli rol oynayan Ricardo Quaresma'nın trivela ve rabona yapmayı sevdiğini herkes bilir. Hatta bazen bunu abarttığı da olur. Ricardo Quaresma, Osmanlıspor maçında da aynı şeyi yaptı. Zor olan bu hareketi yapmak onun için çok kolaydı.







ONUN HAREKETLERİ HEP SEMPATİK



Bu özel denemeyi yapan sadece Quaresma değil. Neymar'm da zaman zaman benzer denemeler yaptığını görüyoruz. Ancak Neymar'm yaptığı, Quearesma'nın kötü bir taklidi. Quaresma bu hareketle topu durdurmak yerine, önündeki hattın üzerine alıp, görkemli bir koşu yaptı. Trivela ile takım arkadaşlarına attırdığı goller de var. Onun yaptığı bu hareketleri ve dokunuşları futbolseverler her zaman beğenir. Bu hep heyecan vericidir."



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