Neymar'ın başı belada: 500 kişilik parti

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, geçtiğimiz günlerde Brezilya'da düzenlediği parti nedeniyle başını derde soktu.
28 yaşındaki oyuncunun verdiği yer altı partisinde 500 konuğu vardı. Neymar'ın koronavirüs önlemlerini hiçe sayması, PSG'de hoş karşılanmayacak.
SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK
Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar, en erken ihtimalle Şubat'taki Barcelona maçlarıyla takıma geri dönebilecek.
Parti haberlerinin Brezilya'da ortaya çıkması sonrası, yıldız kanat oyuncusuna ağır eleştiriler yapıldı.
28 yaşındaki oyuncunun verdiği yer altı partisinde 500 konuğu vardı. Neymar'ın koronavirüs önlemlerini hiçe sayması, PSG'de hoş karşılanmayacak.
SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK
Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar, en erken ihtimalle Şubat'taki Barcelona maçlarıyla takıma geri dönebilecek.
Parti haberlerinin Brezilya'da ortaya çıkması sonrası, yıldız kanat oyuncusuna ağır eleştiriler yapıldı.