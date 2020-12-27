Neymar'ın başı belada: 500 kişilik parti

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, koronavirüs pandemisinin ortasında yaptığı partiyle gündem oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Neymar'ın başı belada: 500 kişilik parti
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27 Aralık 2020 19:03
Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, geçtiğimiz günlerde Brezilya'da düzenlediği parti nedeniyle başını derde soktu.

28 yaşındaki oyuncunun verdiği yer altı partisinde 500 konuğu vardı. Neymar'ın koronavirüs önlemlerini hiçe sayması, PSG'de hoş karşılanmayacak.

SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar, en erken ihtimalle Şubat'taki Barcelona maçlarıyla takıma geri dönebilecek.

Parti haberlerinin Brezilya'da ortaya çıkması sonrası, yıldız kanat oyuncusuna ağır eleştiriler yapıldı.



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