Neymar'ın Barça'ya karşı oynaması çok zor

Brezilyalı süper yıldız Neymar'ın sakatlığı nedeniyle 10 Mart'ta Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sahada olmasının sürpriz olacağı iddia edildi.Le Parisien'in haberinde Neymar'ın devam eden sakatlığı nedeniyle Barcelona maçına kadar takımla çalışmalarını gerçekleştiremeyeceği ve bu nedenle ilk maçı olduğu gibi ikinci maçı da kaçırmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.PSG kulübü ise Neymar'ın ülkesinden Paris'e döndüğünü ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını gerçekleştirdiği fotoğrafları resmi web sitesinden yayınladı.Bilindiği gibi Neymar 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında kız kardeşinin doğum günü olan 11 Mart'a denk gelecek şekilde kart cezası veya sakatlık yaşaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyordu.İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanan PSG ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı 10 Mart'ta Nou Camp'ta oynanacak.