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Neymar'dan transfer açıklaması!

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Neymar, hakkında çıkan transfer dedikodularına dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar'dan transfer açıklaması!
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20 Temmuz 2018 14:21
Fransa Lig 1 ekiplerindein PSG'de forma giyen Brezilyalı süperstar Neymar, hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında konuştu. 

Cristano Ronaldo'yu Juventus'a gönderen Real Madrid'in Portekizli yıldızın yokluğunu Neymar ile dolduracağı iddiaları güçlenirken, Neymar, hakkında çıkan haberleri yalanladı. 

26 yaşındaki yıldız futbolcu, Paris ekibinden ayrılmayacağını, takımında hedeflerinin olduğunu dile getirdi ve, "PSG'de devam edeceğim. Burada bir kontratım var. Buraya bir mücadele için geldim ve hala hedeflerim var. Spekülasyonlar çok arttığı için söylüyorum, PSG'den ayrılmayacağım." dedi.

Brezilyalı yıldız Neymar, geçtiğimiz sezon PSG'nin yaşadığı şampiyonlukta büyük rol oynamış ve çıktığı 30 karşılaşmada 28 gol 16 asistlik performans göstermişti.
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