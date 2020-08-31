Neymar, gelecek sezon Paris Saint-Germain'de forma giyeceğini duyurdu.
PSG MAG'a konuşan Neymar, "Kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar finale yükselip bu kez kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Neymarlı Paris Saint-Germain, 2019/20 sezonunun sonunda Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi finali oynamış ancak 1-0'lık skorla kaybetmişti.
Paris'in 2017 yazında 222 milyon euro bonservisle transfer ettiği 28 yaşındaki Neymar, PSG'de çıktığı 85 maçta 70 gol atıp 41 asist yaptı.
PSG MAG'a konuşan Neymar, "Kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar finale yükselip bu kez kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Neymarlı Paris Saint-Germain, 2019/20 sezonunun sonunda Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi finali oynamış ancak 1-0'lık skorla kaybetmişti.
Paris'in 2017 yazında 222 milyon euro bonservisle transfer ettiği 28 yaşındaki Neymar, PSG'de çıktığı 85 maçta 70 gol atıp 41 asist yaptı.