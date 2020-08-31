Neymar, gelecek sezon Paris Saint-Germain'de forma giyeceğini duyurdu.



PSG MAG'a konuşan Neymar, "Kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar finale yükselip bu kez kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Neymarlı Paris Saint-Germain, 2019/20 sezonunun sonunda Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi finali oynamış ancak 1-0'lık skorla kaybetmişti.



Paris'in 2017 yazında 222 milyon euro bonservisle transfer ettiği 28 yaşındaki Neymar, PSG'de çıktığı 85 maçta 70 gol atıp 41 asist yaptı.



