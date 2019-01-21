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Neymar'dan Real Madrid iddialarına flaş yanıt!

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar'dan Real Madrid iddialarına flaş yanıt!
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21 Ocak 2019 02:43
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, Real Madrid iddiaları hakkında kısa bir açıklama yaptı.

"SOMUT BİR ŞEY YOK"

Real Madrid'den teklif aldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanmaktan kaçınan Neymar, "Şu anda somut bir şey yok. Benimle ilgili her zaman spekülasyon oluyor. Kesin bir şey olduğunda herkese söyleyeceğim. Bana güvenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İspanya basınında, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Neymar'ı sezon sonunda kadroya katmak için harekete geçtiğine dair haberler çıkmıştı.

Paris Saint-Germain ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Neymar, bu sezon 22 maçta 22 gol attı ve 10 asist yaptı.

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