Neymar'dan Paris Saint-Germain'e kötü haber!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu öncesindekötü haber geldi.Paris Saint-Germain'in Strasbourg'u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Neymar'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.Fransa basınında yer alan habere göre; Neymar, Manchester United-PSG maçında sakatlığı sebebiyle sahada olmayacak.Neymar'ın ayağının üstüne henüz basamadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.Neymar, geçen sezon Marsilya ile oynadıkları maçta aynı ayağından sakatlandı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçını kaçırdı, uzun süre sahalara dönemedi.