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Neymar'dan Paris Saint-Germain'e kötü haber!

Paris Saint-Germain'in Strasbourg ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Neymar, Manchester United maçını kaçıracak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar'dan Paris Saint-Germain'e kötü haber!
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27 Ocak 2019 23:12
Şampiyonlar Ligi son 16 turu öncesinde Paris Saint-Germain'e Neymar'dan kötü haber geldi.

Paris Saint-Germain'in Strasbourg'u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Neymar'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Fransa basınında yer alan habere göre; Neymar, Manchester United-PSG maçında sakatlığı sebebiyle sahada olmayacak.

Neymar'ın ayağının üstüne henüz basamadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.

GEÇEN SENE SAKATLANMIŞTI

Neymar, geçen sezon Marsilya ile oynadıkları maçta aynı ayağından sakatlandı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçını kaçırdı, uzun süre sahalara dönemedi.

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