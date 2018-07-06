Neymar'dan Meksika taraftarlarına flaş cevap! ''Öğrensinler...''

Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Neymar, Meksika galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Neymar, 2-0 biten maçın ardından kendisini yere atıyor eleştirilerine cevap verdi ve şu sözleri kullandı;



"Meksikalılar çok fazla konuşuyor, eve gidecek olmalarının da nedeni bu. Acı çekmeyi öğrenmeliler. Performansımdan çok memnunum. Ben kazanmak için buradayım."



