Neymar'dan Meksika taraftarlarına flaş cevap! ''Öğrensinler...''
Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar, kendisini eleştiren Meksika taraftarlarına cevap verdi.
Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Neymar, Meksika galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Neymar, 2-0 biten maçın ardından kendisini yere atıyor eleştirilerine cevap verdi ve şu sözleri kullandı;
"Meksikalılar çok fazla konuşuyor, eve gidecek olmalarının da nedeni bu. Acı çekmeyi öğrenmeliler. Performansımdan çok memnunum. Ben kazanmak için buradayım."
Neymar, 2-0 biten maçın ardından kendisini yere atıyor eleştirilerine cevap verdi ve şu sözleri kullandı;
"Meksikalılar çok fazla konuşuyor, eve gidecek olmalarının da nedeni bu. Acı çekmeyi öğrenmeliler. Performansımdan çok memnunum. Ben kazanmak için buradayım."
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0