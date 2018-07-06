Neymar'dan Meksika taraftarlarına flaş cevap! ''Öğrensinler...''

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar, kendisini eleştiren Meksika taraftarlarına cevap verdi.

Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Neymar, Meksika galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Neymar, 2-0 biten maçın ardından kendisini yere atıyor eleştirilerine cevap verdi ve şu sözleri kullandı;

"Meksikalılar çok fazla konuşuyor, eve gidecek olmalarının da nedeni bu. Acı çekmeyi öğrenmeliler. Performansımdan çok memnunum. Ben kazanmak için buradayım."

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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