Neymar'a yeni sözleşme ile yeni servet

PSG'de mutlu olduğunu söyleyen Neymar'ın kulübüyle yeni sözleşme konusunda ilk görüşmeleri yaptığı iddia edildi.



Fransız TF1'in haberinde göre PSG'nin Neymar'a yıllık brüt 37 milyon euro içeren sözleşmeyi teklif ettiği ve tarafların prensip anlaşması yaptığı aktarıldı. Ayrıca verilen bilgilere göre Neymar'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin ardından devreye girecek yeni anlaşmanın 2026 yılına kadar olacağı da aktarıldı.



2017 yılında transfer rekoru kırarak 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye gelen Neymar, bu sezon çıktığı 22 maçta 13 gol 8 asist üretti.



