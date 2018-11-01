Neymar'a hapis şoku! 4-6 yıl ceza...

Neymar'ın, 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transferi sırasında yaşanan usulsüzlük nedeniyle 6 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.
İspanya basınında yer alan habere göre; Jose Maria Vazquez Honrubia tarafından çıkarılan bir iddianame ile Neymar'ın transferi yeniden incelenmeye alındı.
Haberde; Neymar'ın 4-6 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.
Söz konusu iddialar için Neymar ve Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında Ocak 2014'te soruşturma başlatılmıştı.
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İspanya basınında yer alan habere göre; Jose Maria Vazquez Honrubia tarafından çıkarılan bir iddianame ile Neymar'ın transferi yeniden incelenmeye alındı.
Haberde; Neymar'ın 4-6 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.
Söz konusu iddialar için Neymar ve Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında Ocak 2014'te soruşturma başlatılmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın