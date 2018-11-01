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Neymar'a hapis şoku! 4-6 yıl ceza...

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar için hapis cezası istendi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar'a hapis şoku! 4-6 yıl ceza...
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01 Kasım 2018 02:01
Neymar'ın, 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transferi sırasında yaşanan usulsüzlük nedeniyle 6 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.

İspanya basınında yer alan habere göre; Jose Maria Vazquez Honrubia tarafından çıkarılan bir iddianame ile Neymar'ın transferi yeniden incelenmeye alındı.

Haberde; Neymar'ın 4-6 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Söz konusu iddialar için Neymar ve Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında Ocak 2014'te soruşturma başlatılmıştı.

 

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