Neymar'a hapis şoku! 4-6 yıl ceza...

, 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transferi sırasında yaşanan usulsüzlük nedeniyle 6 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.İspanya basınında yer alan habere göre; Jose Maria Vazquez Honrubia tarafından çıkarılan bir iddianame ile Neymar'ın transferi yeniden incelenmeye alındı.Haberde; Neymar'ın 4-6 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.Söz konusu iddialar için Neymar ve Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında Ocak 2014'te soruşturma başlatılmıştı.