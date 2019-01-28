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Neymar yoksa Cavani var! PSG yine rahat...

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Neymar'ın sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçta Rennes'i 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Neymar yoksa Cavani var! PSG yine rahat...
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28 Ocak 2019 00:57
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile Rennes karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 7. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen PSG, 28. dakikada M'Baye Niang'ın golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Angel Di Maria, Paris Saint-Germain'i öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye Mbappe çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü 71. dakikada Edinson Cavani söyledi ve Paris Saint-Germain, Rennes'i 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 20 maçta 56 puana ulaştı. Rennes ise 30 puanda kaldı.

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