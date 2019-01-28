Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile Rennes karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 7. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen PSG, 28. dakikada M'Baye Niang'ın golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Angel Di Maria, Paris Saint-Germain'i öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye Mbappe çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 71. dakikada Edinson Cavani söyledi ve Paris Saint-Germain, Rennes'i 4-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 20 maçta 56 puana ulaştı. Rennes ise 30 puanda kaldı.
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Mücadelenin 7. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen PSG, 28. dakikada M'Baye Niang'ın golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Angel Di Maria, Paris Saint-Germain'i öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye Mbappe çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 71. dakikada Edinson Cavani söyledi ve Paris Saint-Germain, Rennes'i 4-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 20 maçta 56 puana ulaştı. Rennes ise 30 puanda kaldı.
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