Neymar ve Mbappe kalacak mı? Başkan açıkladı

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Başakşehir maçı sonunda kulübün iki süperstarı Kylian Mbappe ile Neymar'ın takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.



Başkan Khelaifi açıklamasında her iki isimle de yeni sözleşme görüşmelerinin başladığını belirterek, "Neler görüştüğümüz elbette gizli kalacak ama her iki oyuncumuzla da görüşmeye başladık. Bu konuda kendime çok güveniyorum. İkisi de PSG'de bizimle birlikte olmayı çok istiyor" ifadelerini kullandı.



Benzer şekilde Neymar da Başakşehir maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "PSG'de mutluyum. Takım arkadaşlarımla uyum içerisindeyim ve ayrılmak aklımın ucundan bile geçmiyor" sözlerini kullanmıştı.



Nasser geçen hafta ise Messi'nin PSG'ye imza atacağına ilişkin dedikodulara da yanıt vererek, "Diğer kulübe saygı duyuyoruz tıpkı bize saygı gösterilmesini beklediğimiz gibi. Messi benim için bir Barcelona oyuncusu" mesajını vermişti.



