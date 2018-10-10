Neymar ve Mbappe, Cavani'yi dışladı!

'deveyeni sezona harika bir başlangıca imza atarken ilginç bir istatistik ortaya çıktı.Fransız L'Equipe gazetesi, PSG'nin ileri üçlüsü Mbappe, Neymar ve Cavani'nin birbirlerine yaptığı pasların istatistiğini çıkartırken Cavani'nin Neymar ve Mbappe tarafından dışlandığı görüldü.Neymar, aldığı topların %25'ini Mbappe'ye verirken Cavani'ye attığı pasın oranı sadece %0.5 kaldı. Mbappe ise Neymar'a %31 yüzdesiyle pas verirken Uruguaylı golcüye %5 pas verdi.Golcü oyuncunun bu sezon 6 gol, 3 asist yapmasına rağmen takımdaki halinden mutsuz olduğu belirtildi.