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Neymar ve Mbappe, Cavani'yi dışladı!

PSG, lige harika bir başlangıç yaparken Neymar ve Kylian Mbappe'nin Edinson Cavani ile istatistiği dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar ve Mbappe, Cavani'yi dışladı!
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10 Ekim 2018 15:41
Paris Saint-Germain'de Neymar ve Kylian Mbappe yeni sezona harika bir başlangıca imza atarken ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Fransız L'Equipe gazetesi, PSG'nin ileri üçlüsü Mbappe, Neymar ve Cavani'nin birbirlerine yaptığı pasların istatistiğini çıkartırken Cavani'nin Neymar ve Mbappe tarafından dışlandığı görüldü.

NEYMAR'IN PAS ORANI %0.5

Neymar, aldığı topların %25'ini Mbappe'ye verirken Cavani'ye attığı pasın oranı sadece %0.5 kaldı. Mbappe ise Neymar'a %31 yüzdesiyle pas verirken Uruguaylı golcüye %5 pas verdi.

Golcü oyuncunun bu sezon 6 gol, 3 asist yapmasına rağmen takımdaki halinden mutsuz olduğu belirtildi.

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