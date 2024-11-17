Neymar transferine tepki: 'Sağlık merkezi değiliz!'

Al Hilal forması giyen geçtiğimiz günlerde Santos haberleri gündeme gelen Neymar için dikkat çeken bir açıklama geldi.



Brezilya temsilcisi Palmeiras Başkanı Leila Pereira, Neymar'ın olası transferiyle ilgili konuştu ve bu transfere sert sözlerle karşı çıktı.



Pereira, "Neymar, Palmeiras'a transfer olmayacak. Bu kulüp bir tıp merkezi değil! Takıma hemen katılacak ve teknik direktör isterse yarın oynayabilecek bir oyuncu istiyorum. Oynayamayacak durumda olan oyuncularla anlaşma yapmayacağız." dedi.



1 YILDIR FUTBOLDAN UZAK



Brezilyalı yıldız Neymar, Ekim 2023'te yaşadığı sakatlığın ardından bir yıl boyunca formasından uzak kalmıştı. Futbola geri döndükten kısa bire süre sonra yine sakatlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun Aralık ayına kadar formasından uzak kalması bekleniyor.



Al Hilal'den ayrılabileceği, sözleşmesini feshedebileceği haberleri çıkan yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



