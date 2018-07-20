Neymar son noktayı koydu! PSG...

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.Brezilyalı oyuncu, Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "PSG'de kalacağım. Burada kontratım var. Paris'e, bir mücadele için geldim ve hala hedeflerim var. Buradaki hedeflerime ve hayallerime ulaşmadan ayrılmam. Hiçbir düşüncem değişmedi." ifadelerini kullandı.Neymar, "Herkes başkan ve benim aramdaki samimi ilişkiyi biliyor. Spekülasyonlar nedeniyle bu değişmeyecek. Bilin diye söylüyorum, Paris Saint-Germain'den ayrılmayacağım." diyerek sözlerini noktaladı.Geçtiğimiz yaz 222 milyon Euro bonservis ücretiyle Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar, 20 Ligue 1 maçında 19 gol atıp 13 asist yaptı.