Neymar'sız Brezilya İsviçre karşısında!

Brezilya, son 16 turu bileti için G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre karşısına çıkıyor.

Neymar'sız Brezilya İsviçre karşısında!
2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında pazartesi günü İsviçre ile karşılaşacak.

974 Stadı'ndan oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.

Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ise ilk maçında Kamerun'u tek golle mağlup etmişti.

Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri yarın galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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