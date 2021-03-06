Neymar sakatlığının ardından geri dönüş sinyali verdi

PSG'nin sık sakatlanan yıldızı Neymar, Instagram'dan "geri dönüş" sinyali verdi.
Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 4-1 yenen PSG'de Neymar, 1 ayın ardından geri dönüşe hazırlanıyor.
Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından "Yükleniyor" mesajıyla birlikte fotoğrafını paylaştı.
PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino da, "Neymar hafta sonu olmayacak ancak iyileşme periyodundan memnunuz. Barcelona maçında olup olmayacağını göreceğiz" dedi.
PSG - Barcelona rövanşı, 10 Mart Çarşamba günü 23:00'te başlayacak.
Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 4-1 yenen PSG'de Neymar, 1 ayın ardından geri dönüşe hazırlanıyor.
Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından "Yükleniyor" mesajıyla birlikte fotoğrafını paylaştı.
PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino da, "Neymar hafta sonu olmayacak ancak iyileşme periyodundan memnunuz. Barcelona maçında olup olmayacağını göreceğiz" dedi.
PSG - Barcelona rövanşı, 10 Mart Çarşamba günü 23:00'te başlayacak.